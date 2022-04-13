Gazipaşa'da altyapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ve Pazarcı Mahallesi'nde eksik olan kanalizasyon ve içme suyu hatlarını tamamlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından Gazipaşa'nın altyapı eksikliğinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. ASAT Gazipaşa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin iki farklı noktasında daha kanalizasyon ve içme suyu hat imalatı gerçekleştiriliyor. ASAT, Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkiinin denize bakan kısmındaki eksik kanalizasyon hatlarının tamamlanması için Gemi Yakası Caddesi ile Kalaycı Sokak arasında yeni kanalizasyon imalatı yapıyor. Diğer bir alt yapı çalışması ise Pazarcı Mahallesi'nde sürdürülüyor. Uğur Mumcu Caddesi'ne bağlantılı yeni açılan cadde ve sokaklarda yeni içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor.