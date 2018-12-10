Gazipaşa'da ASMEK kayıtlara başladı

Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) Gazipaşa'da kursiyer kayıtlarına başladı.

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK), İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Mehmet Oğuz İş Merkezi adresindeki yerleşkesinde kursiyer kayıtlarına başladı. 2 derslik, 1 sanat, 1 dikiş-nakış-giyim ve 1 bilgisayar olmak üzere toplam 5 sınıftan oluşan ASMEK'te bir sınıfın açılabilmesi için 12 kursiyer sayısına ulaşılması gerekiyor. Şuan kayıt işlemlerinin devam ettiği ASMEK, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm yaş gruplarına yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar sunan ASMEK, eğitim, bilim ve kültür alanlarında çağı yakalayarak örnek bir yaygın eğitim kurumu haline geldi.

ASMEK'e ilgi büyük

Antalyalıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek adına bünyesinde Ahşap Teknolojileri, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Makyör- Makyöz, El Sanatları Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk (Adli Kalem İşleri), İnşaat Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Kuyumculuk, Makine Teknolojisi, Matbaa, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma-Yazma, Ormancılık, Pazarlama ve Perakende, Radyo Televizyon, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Spor, Tarım Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yabancı Diller ve Yiyecek İçecek Hizmetleri gibi birçok kursu barındıran Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu (ASMEK), ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak için de çeşitli çalışmalar yürütüyor.