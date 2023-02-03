Gazipaşa'da bugüne kadar 313 hanede yenileme ve onarım çalışması yapıldı

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ve SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, bugüne kadar 313 hanede yenileme ve onarım çalışması yapılan ‘Barınma Projesi' çerçevesinde Yeniköy'de inşa edilen evde incelemelerde bulundular. Akabinde mahalle halkı ile toplantı yapan Altun, talepleri dinledi.

‘Barınma Projesi' çerçevesinde inşasına başlanan evin kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Altun, evin en yakın zamanda sahibine teslim edileceğini söyledi.

“Barınma Projesi” çerçevesinde onlarca catandaşa yeni ev yapıldı

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Gazipaşa Kaymakamı Altun, “İnsan sağlığı acısından risk teşkil eden durumdaki veya afet sebebiyle evleri kullanılamaz hale gelen ihtiyaç sahibi vatandaşların, yaşam alanlarının iyileştirilmesi amacıyla vakfımızca uygulanan ‘Barınma Projesi' çerçevesinde bugüne kadar onlarca vatandaşımıza yeni ev yaptırdık. Yeniköy Mahallesi'nde evi kullanılamaz hale gelen bir vatandaşımıza da proje çerçevesinde yeni bir ev yaptırılarak teslim edilecek” dedi.

“313 hanede yenileme ve onarım çalışması yaptık”

Gazipaşa'da bugüne kadar 313 hanede yenileme ve onarım çalışması yapıldığını dile getiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça ise, “Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ‘Barınma Projesi Programı' çerçevesinde 60 yeni evin yapımını tamamladık. 4 evde de inşa süreci devam ediyor. Bunun yanında 253 evde onarım çalışması gerçekleştirdik. 14 evde de onarım çalışmalarımız sürüyor. ‘Barınma Projesi Programı' çerçevesinde toplam 313 hanede yenileme ve onarım çalışması yapıldı. 4 evde yenileme, 14 evde de onarım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.