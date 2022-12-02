Gazipaşa'da CHP İlçe Başkanına saldırı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilerek yaralanan Demir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğini yemek için bir restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Demir, başından yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, tedavi altına alındı. Saldırganlar ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.