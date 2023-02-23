Gazipaşa'da depremzedelere yerinde sağlık hizmeti

Deprem bölgesinden Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Gazipaşa'ya gelen depremzedelere kaldıkları otel ve yurtta yerinde sağlık hizmeti veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde etkili 2 büyük depremin ardından Gazipşa'daki Uygulama Oteli ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzedelere yerinde sağlık hizmeti veriliyor. 9 Şubat tarihinden itibaren bin 153 depremzedenin sahada sağlık kontrolünü yapan hekimler, bazı vatandaşları da muayene ederek ilaçlarını reçete etti. Bölgede kalan depremzedelere yönelik yapılan yerinde sağlık hizmetlerinin 11.00 -12.00 ve 16.00 - 17.00 saatleri arasında devam edeceği belirtildi.