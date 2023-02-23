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Gazipaşa'da depremzedelere yerinde sağlık hizmeti

Deprem bölgesinden Antalya’nın Gazipaşa ilçesine Gazipaşa’ya gelen depremzedelere kaldıkları otel ve yurtta yerinde sağlık hizmeti veriliyor.

Deprem bölgesinden Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Gazipaşa'ya gelen depremzedelere kaldıkları otel ve yurtta yerinde sağlık hizmeti veriliyor.



Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde etkili 2 büyük depremin ardından Gazipşa'daki Uygulama Oteli ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzedelere yerinde sağlık hizmeti veriliyor. 9 Şubat tarihinden itibaren bin 153 depremzedenin sahada sağlık kontrolünü yapan hekimler, bazı vatandaşları da muayene ederek ilaçlarını reçete etti. Bölgede kalan depremzedelere yönelik yapılan yerinde sağlık hizmetlerinin 11.00 -12.00 ve 16.00 - 17.00 saatleri arasında devam edeceği belirtildi.

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