İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazipaşa'da eski duraklar yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da yolcu durağı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da yolcu durağı sayısını arttırmaya devam ediyor. Gazipaşa'da eskiyen 10 kapalı durak yenileri ile değiştirildi.


İlçelerdeki yolcu duraklarının sayısını gün geçtikçe arttıran Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da çalışma başlattı. İlçede zamanla yıpranan ve bugüne neredeyse kullanılamaz hale gelen eski yolcu durakları yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay ilçeye gönderdiği 4 adet yeni durağın ardından 10 durağı daha yeniledi. Gazipaşa merkez ve kırsal mahallelerde eskiyen ve kullanılamaz hale gelen yolcu durakların yerine yenileri monte edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.