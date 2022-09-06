Gazipaşa'da Göçük-Gökçebelen hattı asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor. Gazipaşa ilçesine bağlı Göçük-Gökçebelen mahallelerini bir birine bağlayan 15 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, talepler doğrultusunda aciliyeti olan bölgeleri asfalt programına alıyor. Alt yapısı tamamlanan yollar program dahilinde asfaltlanıyor.

15 kilometrelik yola sathi asfalt

Bu çerçevede Gazipaşa ilçesine bağlı Göçük-Gökçebelen mahallelerini bir birine bağlayan grup yolu da 2022 yılı asfalt programına dahil edilmişti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince daha önceden alt yapısı hazırlanan grup yolunda asfalt çalışması yapıldı. 15 kilometrelik grup yolundaki sathi asfalt kaplama çalışması kısa sürede tamamlanarak yol halkın kullanıma sunuldu.