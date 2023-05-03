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Gazipaşa'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat A. (49) idaresindeki hafif ticari araçla İsmail Karataş idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail Karataş, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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