Gazipaşa'da kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adam sağ bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adam jandarma tarafından sağ bulundu.

Dün öğle saatlerinde evinden çıkan 85 yaşındaki Ahmet Güler'in bir daha geri dönmemesi üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakoluna ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, Gazipaşa JASAT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, İz Takip Köpeği, AKUT, İHH, SKUT ve Akseki Komando Tabur Komutanlığından 1 komando timi ile arama çalışması başlatıldı. 8 saat süren ortak arama faaliyeti sonucunda Ahmet Güler, Akoluk Mahallesi yakınında sağ salim bulundu. Yaşlılığa bağlı olarak hafıza sorunu yaşadığı bildirilen Güler, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.