Gazipaşa'da kaybolan genç kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'ı bulmak için polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Gazipaşa'da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ'ın ailesi kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Üçüncü günde de haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Arama çalışmalarını Koru Sahili'nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için sahil kısmında bulunan kayalık alanlarda arama çalışması başlattı.

Şemsiye bulundu

Sahil boyunca yapılan aramalarda, Koru Mahallesi'nde bulunan Poyraz Limanı çevresinde genç kıza ait olduğu düşünülen şemsiye bulundu. Polis, jandarma, AFAD ekibi her türlü ihtimali düşünerek falez ve kayalıkların bulunduğu alanda Sedanur'u aradı. Sahil güvenlik ekipleri ise botlarla kıyıda arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Şu ana kadar yapılan aramalarda 21 yaşındaki genç kıza ulaşılamazken, ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.