Gazipaşa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ambulans istemediğini belirten sürücünün, hastaneye gidip tedavi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Yeni Mahalle Rıza Büyükkaça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 B 2094 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan Gülcan K., Atatürk Parkı istikametine döndüğü esnada karşı yönden gelen Ahmet G. idaresindeki 07 UU 963 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi istemediğini belirtti. Taraflar, kendi aralarında kaza tutanağı tanzim ederek olay yerinden ayrıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet G.'nin, kazadan sonra hastaneye gidip tedavi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.