Gazipaşa'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15.40 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hatice K. idaresindeki 07 UU 415 plakalı motosiklet, Mehmet Aydın Caddesi'nden Zafer Caddesi'ne çıkan Soner D.'nin kullandığı 07 AJN 837 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hatice K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.