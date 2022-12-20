Gazipaşa'da motosikletten düşen Rus turist yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hız kesici engelden geçerken devrilen motosikletten düşen Rus turist yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Dimitri Braun(38) idaresindeki 07 BCL 857 plakalı kiralık motosiklet, Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulu önündeki hız kesici engelden geçerken devrildi. Motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan Rus vatandaşı Dimitri Braun yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.