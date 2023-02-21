Gazipaşa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Kağan S. idaresindeki 07 UU 770 plakalı otomobil, havalimanı kavşağında Arif S.(49) idaresindeki 07 AIR 077 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Arif S., ve yolcu Onur S.(20), E. S.(15) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan E.B.(17) yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.