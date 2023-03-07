Gazipaşa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Gümrük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nden eski devlet hastanesi istikametine seyir halinde olan Mustafa B. idaresindeki 07 UL 122 plakalı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Y.'nin kullandığı 72 DT 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşüp, parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.