Gazipaşa'da şap aşısına başlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

Ülke genelinde yeni görülen SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı etkili olan yeni aşının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından illere gönderiminin sağlamasının ardından, Antalya ve ilçelerinde aşılama işlemlerine başlandı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca gönderilen aşılar, hayvan sağlığı ekiplerimizce hafta sonu gözetilmeden 19 ilçemizde eş zamanlı uygulanmaya devam etmektedir. Ekiplerimizin yapmış olduğu aşılama yanında, hayvan sahiplerimizin işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerini almaları hastalıkla mücadelede büyük önem arz etmektedir" bilgisi verildi.

"Şap aşısını mutlaka yaptırın"

Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, SAT-2 serotipi hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğünce, şap hastalığını önlemek amacıyla ekip oluşturuldu. Ekipler, ilçenin farklı noktalarındaki hayvan çiftlik ve ahırlarını gezerek aşılama yapıyor. Aşılama yapılan çiftliklerde dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiren ekipler, çiftçilere broşür dağıtarak şap hastalığına karşı önlem almalarını sağlıyor. Gazipaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan, "Kıymetli yetiştiricilerimiz. Hayvanlarınızın sağlığı için mutlaka şap aşısını yaptırın" şeklindeki açıklama ile hayvan yetiştiricileri aşı konusunda tekrar uyarıldı.