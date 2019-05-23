Gazipaşa'da sinekle ‘ULV'li mücadele başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm Antalya'da haşere ve sivrisineğe karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Bu kapsamda Gazipaşa'da da 31 personel ile yıl boyu çalışma yapılıyor. Geçtiğimiz kış aylarında periyodik olarak tüm mahallelerde larva mücadelesini başarılı bir şekilde sürdüren ekipler, yaz mevsimi için de tedbirlerini aldı. Gazipaşalıların rahat bir yaz sezonu geçirmesi için tüm planlarını yapan Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Çevre Sağlığı Birimi, 20 Mayıs'tan itibaren 3 ULV aracı ile ilçenin 53 mahallesinde sivrisineğe karşı mücadele başlattı. Yaz sezonu boyunca haftanın 6 günü faaliyetlerini sürdürecek olan ekipler, halktan gelen şikayetlere karşı da anlık geri dönüş sağlıyor. Sivrisinek, uçkun, karasinek ve yakarcalarla karşı ULV sistemiyle ilaçlama yapan Gazipaşa Çevre Sağlığı Birimi, kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadeleye de büyük önem veriyor.

Periyodik aralıklarla ilçenin 53 mahallesinde fosseptik çukurları, su kuyuları, havuzlar, su dolu bidonlar, dere yatakları ve göletler gibi üreme alanları ilaçlanıyor. Ekipler, larvasit uygulaması, tabletleme ve sıcak termal sisleme uygulaması da yapıyor.Arı kovanlarının bulunduğu bölgelerde ise kimyasal yerine biyolojik mücadele ön planda tutuluyor. Byükşehir Belediyesi'nin kullandığı ilaçlar sürekli olarak Akdeniz Üniversitesi tarafından kontrol edildiği gibi insan sağlığını da minimum seviyede etki ediyor.