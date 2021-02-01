Gazipaşa'da taşkından kapanan yollar ulaşıma açıldı

Antalya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan yağışlı hava özellikle Gazipaşa ilçesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış Gazipaşa'da birçok bölgede taşkına neden oldu. Yaşanabilecek her olumsuz ana karşı hazır bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gazipaşa'da hafta sonu yoğun bir mesai yaptı.

Sugözü grup yolu açıldı

Gazipaşa'da grup yollarındaki derelerde meydana gelen taşkınlar nedeniyle birçok noktada çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle ilçeye bağlı Sugözü Grup Yolu'nda yoğun bir uğraş verdi. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece meydana gelen yoğun yağış, Sugözü Grup Yolu'nda taşkına sebep oldu. Sel sularının taşıdığı malzemelerle tamamen kapanan grup yoluna Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.