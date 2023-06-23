İhlas Haber Ajansı

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Gazipaşa'da trafikte bayram denetimi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, bayram öncesi sorumluluk bölgelerinde denetimlerini artırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, bayram öncesi sorumluluk bölgelerinde denetimlerini artırdı.


Kurban Bayramı öncesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri D-400 Karayolu üzerinde denetim yaptı. Muhtemel kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yapıldı. Trafik kuralları hakkında sürücüleri bilgilendiren ekipler, seyahat eden vatandaşlardan her iki saatte bir mola vermelerini, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını istedi.

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