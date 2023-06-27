Gazipaşa'da vatandaşlar başıboş köpeklerden şikayetçi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde artan başıboş köpek sayısı vatandaşları korkutuyor. Akşam saatlerinde sokakta yürümenin hatta araçla bile geçmenin tehlikeli hale geldiğini ve saldırıya uğradıklarını belirten bölge sakinleri, belediyeden ve yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Gazipaşa sokaklarında gezinen köpeklerin sayısı hızla artıyor. Özellikle İstiklal, Yeni Mahalle ve Pazarcı mahallelerinde sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde sokakta yürümek hatta araçla bile geçmek oldukça tehlikeli bir hale geldi. Sürü halinde dolaşan köpeklerin mahallelerini mesken edindiğini ve saldırıya uğradıklarını belirten bölge sakinleri, belediyeden ve yetkililerden konuya acil bir çözüm bekliyor.

Kazalara sebebiyet veriyor

Gazipaşa İstiklal Mahallesi Süleyman Gür Bulvarı'nda dün meydana gelen trafik kazasında sokak köpeklerinin kovaladığı motosikletlinin refüje çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan kız çocuğu yaralanmış, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınarak ayağında kırıkların olduğu tespit edilmişti. Yine geçtiğimiz haftalarda, sokak köpeklerine çarpmamak için Gazipaşa Köprüsü'nde sürücü manevra yapınca kaza olmuştu. Otomobilin savrularak köprünün bariyerlerine çarptığı kazada sürücü Meryem Ç. yaralanmıştı.