Antalya Gazipaşa'da yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Ocak ayında hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesinden dolayı badem, şeftali ve erik ağaçları çiçek açtı.

Aralık ve Ocak aylarını yağış alamdan geçiren Gazipaşa'da, dün ve bugün havanın yağışlı olmasına rağmen son aylarda hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı badem, şeftali ve erik ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara kanıp çiçek açan ağaçları görenler şaşkına dönerken, üretici ise yaşananlardan tedirgin oldu. Ocak ayında açan çiçeğin, muhtemel don olaylarında zarar göreceğini bilen üretici, ağaçlardaki verimin düşmesinden endişe duyuyor.