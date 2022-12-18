Gazipaşa'da yaşayan yerleşik Ruslar, cadde ve sokaklarda çöp topladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden bir grup Rus vatandaşı, cadde ve sokaklarda çöp topladı. Rusların duyarlı davranışına kayıtsız kalmayan öğrenciler de, onlarla birlikte cadde ve sokakları temizledi.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Gazipaşa'ya yerleşen bir grup Rus vatandaşı, Pazarcı Mahallesi'nde çöp topladı. Dün sabah saatlerinde Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araya gelen Rus vatandaşları, ilçeye 5 ay önce yerleşen bir Rus kadının girişimiyle cadde ve sokaklarda temizlik etkinliği başlattı. Ellerine aldıkları çöp torbalarıyla yol, kaldırım ve yolun çevresine atılan çöpleri toplayan Ruslar, yaptıkları hareketle ilçe halkına örnek oldular.

Pazarcı Mahallesi'nde bulunan ve hafta sonu etüdü için okullarına gelen Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, Rusların duyarlı davranışına kayıtsız kalmadı. Rusların cadde üzerinde çöp topladığını fark eden öğrenciler, okul müdürü Ergin Oktay'la birlikte Rus vatandaşlarının etkinliğine katılıp hep beraber çöp topladılar. Örnek bir etkinliğe imza atan Rus vatandaşları ve öğrenciler, yaklaşık 1 saatte torbalar dolusu çöp topladı.