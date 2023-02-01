Gazipaşa'da yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı kadın, yaşadığı binanın giriş kısmında komşusu tarafından boynundan iple asılmış halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Ekmel Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Ayşe Uysal, binanın giriş kısmında komşusu tarafından tavana iple boynundan asılı halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ayşe Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayın yaşandığı binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapattı. Yaşlı kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ayşe Uysal'ın olayın yaşandığı binada ailesi ile birlikte yaşadığı ve olay anında binada kimsenin bulunmadığı iddia edildi. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.