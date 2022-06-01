Gazipaşalı çiftçilere nohut desteği

Gazipaşa ilçesinde bin 700 metre rakımlı Yunt, Cimbiti, Küllin, Çayıryakası ve civar yaylalarında üretim heyecanı yaşanıyor. İlçe çiftçileri her yıl yaz sezonu öncesi yüzlerce dönüm araziyi sürüp nohut üretimi için işe koyuluyor. Yaz sezonu boyunca büyüyüp yetişen ürünler daha sonra hasat edilerek sofralarda yerini alıyor.

Yörük Mehmet'ten teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden tohum olarak kullanmak için nohut talebinde bulunan çiftçilere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından nohut tohumu yardımı yapıldı. Nohut desteğini alan üretici Mehmet Sönmez de tohumlarını toprakla buluşturdu. Yörük Mehmet lakaplı Sönmez, yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz bölgede onlarca çiftçimiz her yıl yaz sezonu öncesi nohut ekimi gerçekleştiriyor. Nohut üretiminde kullanacağımız tohumları bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyemizden talep ettik” dedi.