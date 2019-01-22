Gazipaşalı üretici kadınlar Antalya'da

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı ‘Toprağın Sultanları' projesi kapsamında, Gazipaşalı kadın çiftçiler Antalya'ya gelerek, il müdürlüğünü ziyaret etti.

Kadınların yaptıkları ziyaretin ilk durağı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu. Üreticilere, Gazipaşa Tarım İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik ile teknik personel de eşlik etti.

Gazipaşalı kadın üreticiler böyle bir projenin uygulanmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, yaşadıkları sorunları İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut'a iletti.

Karabulut, üreticilere ellerinden gelen desteği vereceğini ifade etti

Antalya'nın yerli tohum üretim yeri Yüksel Tohumu ziyaret eden kadınlar, tohumun ıslah aşamalarını yerinde gördüler.