Gazipaşa'nın atıklarından enerji elde edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu'nu tamamlayarak, hizmete aldı. Gazipaşa'nın evsel katı atıkları artık çevre zararları olan depolama yerine tırlarla komşu ilçe Alanya'ya aktarılarak, enerjiye dönüştürülüyor.

Gazipaşa, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu ile birlikte vahşi depolamanın yapıldığı şehir çöplüğünden kurtuldu. Bugüne kadar ilçenin tüm evsel katı atıkları Koru Mahallesi Denizüstü mevkiinde bulunan şehir çöplüğünde biriktiriliyordu. Kısa süre önce ilçeye aktarma istasyonu kazandırmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, projeyi tamamlayarak faaliyete geçirdi.

50 ton evsel atık Alanya'ya taşınıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeraltı ve yerüstü su kirliliği, toprak kirliliği, patlama ve yangın tehlikesi başta olmak üzere görüntü kirliliği, toz ve kötü koku yayılması gibi birçok çevre sorununa yol açan sahaları bir bir kapatarak yerlerine Katı Atık Depolama İstasyonları kuruyor. Hizmete alınan aktarma istasyonu ile Elmalı, Korkuteli ve Kumluca'nın ardından Gazipaşa'nın da katı atık depolama faaliyetlerine son verildi. Gazipaşa ve mahallelerden toplanan günlük yaklaşık 50 ton evsel katı atık, Gazipaşa Katı Atık Transfer İstasyonu'na getiriliyor ve burada Büyükşehir Belediyesi'ne ait tırlara Alanya Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ne taşınıyor.

Bin 300 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Gazipaşa Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu ile birlikte vahşi depolamanın önüne geçilerek çevre korunurken, bertarafı sağlanan atıklardan enerji de üretiliyor. Alanya'ya taşınan Gazipaşa'nın çöpünden aylık yaklaşık 1300 hanenin ihtiyacına denk gelen elektrik üretimi yapılması öngörülüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi katı atık bertarafları sonucu insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olan sera gazı miktarı açısından yaklaşık 80 bin kg karbon ayak izinin azaltımını hedefliyor.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da katı atık tesisinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.