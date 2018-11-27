İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazipaşa'nın yaylalarına içme suyu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa’nın yaylalarını içme suyu ile buluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa'nın yaylalarını içme suyu ile buluşturuyor.


Gazipaşa ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki yaklaşık 1500 metre rakımlı Belbaşı ile Taşbaşı yaylalarında içme suyu sevinci yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksı İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, birkaç ay önce bölgede yaptığı sondaj çalışmasında su bulmuştu. ASAT, bölgeye 100 tonluk bir içme suyu deposunun yapılacağı yerin ve şebeke hattının etüt çalışması tamamlandı. 500 hanenin önümüzdeki yayla sezonunda içme suyuna kavuşabilmesi için proje aşamasına geçildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Şahinler Mahallesi Muhtarı Hasan Değirmenci, Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.