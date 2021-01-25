Gaziyi darp etmekten ev hapsi alan komşusu tutuklandı

Antalya'da oturduğu apartmanın asansöründe yük taşınmasına itiraz edip uyardığı gerekçesiyle gaziyi darp etmekten babası ile birlikte ev hapsi cezası verilen şahıs, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki evli ve lise mezunu Gökhan Koç, Şırnak'taki vatani görevinin ardından askerliği çok sevdiği için askeri sınavla piyade uzman çavuş oldu. İlk görev yeri olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesini tercih eden Koç, 2016 yılının nisan ayında terör saldırısında ağır yaralandı. 7 ay GATA'da tedavi gören Koç, iki ayağını da kaybetti. İki ayağına protez takılan Koç, hayata yeniden tutundu ve 3 yıl önce hayatını Pınar Koç ile birleştirdi. Gökhan Koç, 7 ay önce Düdenbaşı Mahallesi 2310. Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. İddiaya göre Koç, geçen salı günü asansörde tadilat malzemesi taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Telefonla ve yüz yüze kısa süreli konuşmanın ardından Koç ve baba oğul geçtiğimiz salı günü bina girişinde karşılaştı. İddiaya göre gazi Koç'a hakaret eden baba oğul, işin boyutunu şiddete kadar götürdü. Yere yatırılıp darp edilen, dişi ve bir parmağı kırılan Koç'un her iki dizinde de yaralanmalar oldu. Darp anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşadıklarından büyük üzüntü duyan Koç, darp raporu alarak, şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi savcı tarafından ‘gaziye karşı yaralama ve tehdit suçlarından' tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Oğul Z.Y'ye ev hapsi, baba L.Y'ye ise polis merkezine gidip imza vermek şartıyla adli kontrol şartı uygulandı. Gökhan Koç'u darp eden L.Y.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp, oğlu Z.Y.'nin de ev hapsi kararına cumhuriyet savcısı itiraz etti. Savcının yaptığı itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Z.Y.'nin tutuklanmasına hükmetti. Z.Y, sorgusunun ardından tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.