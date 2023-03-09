Gebece-Belenobası grup yolunda çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Altyapı Ekipleri, büyük Manavgat yangınında yanan ağaçların taşınmasından dolayı bozulan yolların yapımına devam ediyor. Aksaz-Belenobası-Hocalı-Tepeköy-Gebece mahallelerinin kullandığı 20 kilometrelik grup yolunun Gebece Mahallesi etabında altyapı çalışmalarını genişletme, sıkıştırma, dolgu ve gerekli yerlere büz koyma işlemleri yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında, grup yolu daha güvenli ve konforlu olacak.