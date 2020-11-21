Gebizli tamam sıra Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediyesi'nin Gebizli Mahallesi'nde sürdürdüğü cadde ve sokak yenileme çalışmalarında sona gelirken Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek hafta Muratpaşa Mahallesi'nde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 10 bine yaklaşan nüfusuyla Gebizli Mahallesi'nde 2'nci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarında sona geldi. 10 bin 827 metrelik yol ağı bulunan mahallede, geçmiş yıllarda, 3 bin 797 metre uzunluğundaki cadde ve sokak yenilenirken 2'nci etap çalışmaları 3 bin 474 metre uzunluğundaki cadde ve sokakta gerçekleştirildi. Çalışmalar doğalgaz başta olmak üzere mahallede diğer altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla eş zamanlı gerçekleştirilirken 2'nci etap çalışmalarıyla mahallede 7 bin 271 metrelik yol ağı, 11 bin 3 ton asfalt kullanılarak baştan sona yenilenmiş oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede cadde ve sokaklarının yüzde 80'inin baştan sona yenilendiğini belirtti. Gebizli'nin ardından gelecek hafta Muratpaşa Mahallesi'nde çalışmaya başlayacaklarının müjdesini veren Başkan Uysal, “Önümüzdeki yıl içinde Muratpaşa'mızın kalan yüzde 20'lik bölümünde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. O yüzden, şartlar ne olursa olsun çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi.