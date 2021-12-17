Gece kartallarına “Yetkiniz yok, arayamazsın" diyen sürücünün aracından kurusıkı tabanca çıktı

Antalya'da gece bekçilerinin şüphelenerek durdurdukları 20 yaşındaki sürücü, üst ve araç araması yapmak isteyen bekçilere “Yetkiniz yok, arayamazsınız” diye tepki verdi. Gece bekçilerinin çağırdığı polis ekipleri sürücünün 37 promil alkollü olduğunu belirlerken, araçta kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi'nde gece bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen şüphelinin üst aramasını gerçekleştiren bekçiler, kimlik sorgulamak istedi. Aracı aramak isteyen bekçilere şüpheli “Yetkiniz yok” diyerek karşı çıktı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin alkol ölçümü yaptıkları sürücü B.D.‘nin (20) 37 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araçta yapılan aramada kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü B.D., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.