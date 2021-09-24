İhlas Haber Ajansı

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Gece yarısı sokak arasında drift pahalıya mal oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazıldı.


Yaptığı drift ile çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye sokan sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kökez Mahallesi Burmahanci Caddesi'nde yaşanan olay sonrası o anları cep telefonu ile kayda alan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi ve 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ekipler görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. Olay sonrası polis drift atan şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.

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