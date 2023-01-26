İhlas Haber Ajansı

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Gecekondu yangını geceyi aydınlattı

Antalya’da gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangının alevleri adeta geceyi aydınlattı.

Antalya'da gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangının alevleri adeta geceyi aydınlattı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yangın kısa sürede söndürüldü.


Olay, gece saatlerinde Kepez İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 5109 Sokak üzerinde meydana geldi. Gecekondudan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sardı. Alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangın olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni hazırlanan rapor sonrası netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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