Gecekonduların yerini modern binalar aldı

Kepez Belediyesi, önceki yıllarda tapu ve imara ilişkin sorunları çözerek gecekonduların yerine site tarzı binaların yapılmasını sağladığı Hüsnü Karakaş Mahallesi'nin yollarını da modernize ediyor. eni yol yapımının sürdüğü mahallede, altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar da sıcak asfaltla kaplanıyor. Mahallede, 90 bin metrekare alana 18 bin ton sıcak asfalt serilecek. Yağmurlu günlerde olumsuz bir durumun yaşanmaması için de mahallenin 3573, 3575, 3581 sokakları ile Hasan Polatkan Caddesi'nde 1090 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı inşa edildi. Başkan Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla mahallede devam eden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Tütüncü, “2009'dan bu yana dönemlerimiz, baştanbaşa şehrin gecekondularının ortadan kalktığı, modern yapılar ile buluştuğu bir başkalaşım, değişim, gelişim ve güzelleşme zamanı oldu” dedi.

“Önce mülkiyet sorunu çözüldü”

Bu güzelleşmenin, değişimin en güçlü hissedildiği yerlerden birisinin de Hüsnü Karakaş Mahallesi olduğunu aktaran Tütüncü, “Bu mahallede önce mülkiyet sorunları çözüldü. Sonra alt yapılarla ilgili çalışmalar yapıldı. Daha sonrasında binlerce gecekondu kaldırılarak, mahalleye imara uygun son derece modern yapılar geldi. Şimdi de altyapıları tamamlanmış bu bölgenin yolları açıldı, açılıyor. Hüsnü Karakaş Mahallesi, güzel bir bölge haline geldi” diye konuştu.

“Hüsnü Karakaş'ı, modern bir çehreye kavuşturduk”

Tütüncü, 1 yıl öncesine kadar altyapı sorunları olan mahalleyi, sıcak asfalt çalışmasıyla başka bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, “2009'da göreve geldiğimizde kelimenin tam anlamı ile bir gecekondu mahallesi olan Hüsnü Karakaş, bugün modern şehirleşmenin, konforlu konutlarının olduğu bambaşka bir çehreye kavuştu. Tabii burada ilk önce mülkiyet sorunlarını çözdük. Tapuları verdik. Daha sonra bu imara uygun modern mahalle kuruldu. Sonrasında altyapıları yapıldı. Şimdi de son derece güzel asfaltlar serildi ve böylesi bir görüntü ortaya çıktı. İnşallah güzel günler Kepez'i, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ni bekliyor” şeklinde konuştu.

“Hastane, bölgesine değer kazandırdı”

Kepez Devlet Hastanesi'nin, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde olduğunu anımsatan Tütüncü, “Kepez Devlet Hastanesi ilçemiz için bir hayaldi. Uzun yıllar çalıştık. Sabırla işin üzerine gittikçe neticeyi gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi olan Kepez Devlet Hastanesi muhteşem bir yatırım oldu. Hastane, Hüsnü Karakaş Mahallesi ile çevresindeki birçok mahalleye, cazibe ve değer kazandırdı “ açıklamasını yaptı.