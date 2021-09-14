Geçen yılın Ağustos ayına göre Antalya'da konut satışında yüzde 9,3 azalma

Antalya'da 2020 Ağustos ayında 6 bin 50 konut satılırken 2021 Ağustos ayında yüzde 9,3 oranında azalarak 5 bin 487 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Ağustos ayında Antalya 5 bin 487 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17, azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

Isparta'da 2020 Ağustos ayında 869 konut satılırken 2021 Ağustos ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 842 konut satıldı. Burdur'da 2020 Ağustos ayında 434 konut satılırken 2021 Ağustos ayında yüzde 22,1 oranında azalarak 338 konut satıldı.