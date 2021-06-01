Gedelme Yaylası'na damlama sulama hattı çekildi

Kemer ilçesi Gedelme Yaylası Ovacık Mahallesi'ne yeni damlama sulama hattı çekildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kemer ilçesi Gedelme Yaylası'na yeni sulama hattı kazandırdı. Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Gedelme Yaylası Ovacık Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 90'lık sulama boruları döşendi. Yeni sulama hattıyla bölgedeki üreticiler damlama sulama sistemine geçti. Üreticiler, damlama sulama sistemi sayesinde daha az su kullanarak daha fazla verim elde edeceklerini kaydetti.