Gedevet Yaylası'nın su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yaz aylarında yoğun nüfus nedeniyle içme suyu sorunu yaşayan Alanya Gedevet Yaylası'na ilave su temini sağlayarak sorunu çözdü.

Alanya'nın kuzeyinde şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Gedevet Yaylası'nda yıllardır süre gelen içme suyu sorunu ASAT Alanya ekiplerinin yaptığı çalışmayla sona erdi. Yaz aylarında yerli vatandaşların olduğu kadar diğer illerden gelen vatandaşlar ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Gedevet Yaylası'ndaki içme suyu sorunu bu çalışmayla kökten çözüldü.

“Su iki katına çıktı”

ASAT'ın yaptığı çalışma kapsamında yaz aylarında nüfusun artmasıyla içme suyu yetersiz kalan yaylanın altındaki vadiden açılan kuyunun kapasitesi arttırıldı. Zorlu arazi şartlarında günlerce çalışan Alanya ASAT ekipleri, elektrik ve içme suyu isale hattını yeniledi. Bazı noktalarında da bakım ve onarım yaptı. Öte yandan bölgeye çift motopomp sistemi kurularak yaylaya giden su iki katına çıkarıldı. Sistemin devreye girmesiyle birlikte artık Gedevet Yaylası'nda yaşanan su sorunu ortadan kaldırılmış oldu.