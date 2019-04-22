‘Geleceği Yeniliyoruz' Projesi'ne birincilik ödülü

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin ‘Geleceği Yeniliyoruz' adlı projeleri, Halkla İlişkiler Çalışmaları ödüllerinde birinciliğe layık görüldü.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından bu yıl 7.düzenlenen ve Türkiye'nin halkla ilişkiler alanında en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen HİÇ (Halkla İlişkiler Çalışmaları) ödüllerinde bu yıl UNİ-PR (MYO) kategorisinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu danışmanlığında yürütülen ve Saliha Kaya, İrem Kaya, G.Berkay Ateş, Çağla Altuntaş, Serkan Yılmaz ve Zeynep Kaya isimli öğrenciler tarafından uygulamaya konulan ‘Geleceği Yeniliyoruz' projesi birinciliğe layık görüldü.

‘Geleceği Yeniliyoruz' projesi ile Kumköy İlk-Orta Okulunun ve anasınıfının eski perdeleri daha modern renk ve uygun kumaş ile yenilendi. Sınıfların kapıları Mustafa Kemal Atatürk portreleri ve sözleriyle giydirildi. Anasınıfı öğrencileri için eğitici oyuncak ve kitap yardımı yapıldı. Okulun zarar görmüş korkuluk demirleri yerine yenileri takıldı. Yetersiz olan spor malzemelerinin eksikleri giderildi. Okulun dış cephesi ve bahçe duvarları öğrenciler tarafından boyandı. Mıntıka temizliği yapılarak bahçe çiçek ve fidan dikimi ile güzelleştirildi. Okulun bulunduğu köyde, öğrencilerin okul sonrasında zaman geçirebilecekleri bir alan olmadığı için oyun parkı inşa çalışmaları yapıldı.