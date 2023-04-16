Geleceğin denizcileri ödüllerini aldı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışlar sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Antalya Yelken İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Optimist Ilca Yarışları'na 8-15 yaş arası 42 sporcu katıldı. Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde Kemer Belediyesi'nin destekleriyle yapılan yarışlar sonrasında Kemer Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli ile yönetim kurulu üyeleri, hakemler ve sporcular katıldı.

Oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Başkan Topaloğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Geleceğin denizcilerinin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kemer Belediyesi olarak biz de bu çocuklarımıza elimizden gelen tüm desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. “Ağaç yaş iken eğilir” atasözünün güzel bir örneğini yaşıyoruz. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Fırat Yılmaz ise daha önce bölgede yelken hakemi olmadığına işaret ederek, “Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü'nün girişimleri ile bölgemizde aktif olarak hakemlik görevini yerine getiren dört hakemimiz olmasını sağladık. Hakemlerimizden biri ise bölgenin ilk kadın hakemi Sayın Fatma Yılmaz Taze oldu” ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye girenler ise şöyle açıklandı: “Optimist Genel; 1. Kıvanç Işık, 2. Toprak Alaz Çelim, 3. Sural Sur, 4. Araz Seren, 5. Bora Kale. Optimist Junior; 1. Toprak Araz Çelim, 2. Mehmet Gökmen Hergül, 3. İpek Demir, 4. Beliz Abak, 5. Alya Çelik. Optimist Kızlar Junior;1. İpek Demir, 2. Beliz Abak, 3. Alya Çelik. Optimist Genel Kızlar; 1. Eylül Erdem, 2. İpek Demir, 3. Beliz Abak. Ilca 4; 1. Ege Samancıoğlu, 2. Eren Akal, 3. Ali Kemal Şen. Ilca 5; 1. Ünal Aykın, 2. İsmail Serttaş”