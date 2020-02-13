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Geleceğin mucitleri ders başı yaptı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’yle birlikte 8-16 yaş arası çocuklar ve gençler; bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla tasarımlar yapıp kendi tasarımlarını birer ürüne dönüştürecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte 8-16 yaş arası çocuklar ve gençler; bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla tasarımlar yapıp kendi tasarımlarını birer ürüne dönüştürecek. Bu amaçla belediyenin ücretsiz gerçekleştirdiği robotik-kodlama eğitimlerinde ilk ders Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) başladı.


Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 – 2017 eğitim yılında destek eğitim kurs merkezlerinde başladığı ve elektronik, tasarım, robotik ve kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sisteminde yepyeni bir dönem ASSİM'de başladı. Paylaşmayı, yeteneği, deneyimi temel alan eğitim sistemiyle Muratpaşa'da 8-16 yaş arası öğrenciler, kodlar, bilgisayarlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışıp tasarımlar yapacak ve onları birer ürüne dönüştürecek.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk ders zilinin çaldığı eğitimlerin 10'ar haftalık dönemler halinde gerçekleştirileceğini belirtti. Tamamen ücretsiz olan eğitimlerin her dönemine 400 öğrenci kabul edeceklerini belirten Başkan Uysal, üstelik sınıfların da 20'şer kişilik olacağını söyledi. Derslerin her sınıf için haftada bir gün 2 saat olarak gerçekleşeceğini belirten Başkan Uysal, dönemlerin robotik turnuvası ve festivalle sona ereceğini belirtti.


Tüm amaçlarının ilkokul döneminden başlayarak 21'inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Ümit Uysal, “Günlük problemlere inovatif çözümler getirebilen, çağın gerektirdiği donanıma sahip, sadece teknolojik yenilikleri yaşamına dahil eden değil o teknolojiyi ve ürünleri yapabilen bir kuşağın yetişmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

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