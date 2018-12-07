Geleceğin mühendisleri asfalt üretim tesisini inceledi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Muratpaşa Belediyesi'nin asfalt üretim tesisi ve tesiste üretilen asfaltın kalitesini korumak için oluşturduğu laboratuvara inceleme gezisi yaptı.

Muratpaşa'da son yılların en kapsamlı cadde ve sokak yenileme projelerini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi'nin Mart 2016'da hizmete açtığı ve saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip asfalt üretim tesisi, AÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden 40 öğrencinin araştırma konusu oldu.

Ulaştırma Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Sevil Köfteci ve öğrencileri Döşemealtı'nda bulunan tesise yönelik düzenledikleri inceleme gezisinde devam eden asfalt üretimi ve Ekim 2017'de kurulan laboratuvar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, Muratpaşa'da son 5 yıl içinde yaklaşık 2 milyon 700 bin metrekare alanda 550 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. KDV hariç 1 milyon 680 bin liraya kurulan tesisin belediyenin devam eden cadde ve sokak yenileme çalışmalarında büyük bir hız kazandırdığını kaydeden yetkililer, acil müdahaleye ihtiyaç duyulan durumlar için inanılmaz bir kolaylık sağladığını da belirtti.

Tesis bünyesinde laboratuvar kurulma çalışmalarını ise Ekim 2017'de tamamlandığı aktaran tesis yetkilileri, “Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal, hem tesisin hem de laboratuvarın kuruluş aşamalarını büyük bir titizle takip etti. Burada gerçekleştirdiğimiz üretimde, kazı gibi dış müdahaleye maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar dayanım ömrüne sahip bir kaliteyi korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.