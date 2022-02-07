İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geleceğin şampiyonları yarıştı

Antalya’da, tadilatın ardından yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu il içi 11-12 yaş yüzme yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Antalya'da, tadilatın ardından yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu il içi 11-12 yaş yüzme yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Yarışma, covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzme hakemi Nasuh Çelik anısına düzenlendi.


Muratpaşa Belediyesi'nin teknik altyapı ve fiziki özellikleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu 11-12 yaş sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Tadilat çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan ve ocak ayında yeniden açılan yüzme havuzunda Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet takviminde de yer alan 11-12 yaş il içi vize yarışları gerçekleştirildi. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.