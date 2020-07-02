Geleceğin sporcuları sınavda ter döktü

Kumluca Spor Lisesi yetenek sınavına Türkiye'nin farklı noktalarından yaklaşık 131 öğrenci başvurdu. Öğrenciler, yetenek sınavı baraj puanı olan 50 puanı geçip, yerleştirme puanıyla 60 kişilik kontenjana girmek için ter döktü.

2016 - 2017 eğitim-öğretim yılında hizmete giren Kumluca Spor Lisesi, 137 öğrenciye eğitim veriyor. Önümüzdeki 2020 - 2021 eğitim-öğretim yılında Kumluca Spor Lisesine 60 öğrenci kayıt yaptırabilecek. 60 öğrencinin kabul edilebileceği okula başvuru sayısı kontenjanın iki katını geçti. Yetenek sınavına Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 131 öğrenci başvurdu.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan sınavda, 100 üzerinden 50 puan alanlar Yetenek Sınavı puanına sahip olacak. Liseye kayıt yaptırabilmek için yerleştirme puanına göre ilk 60'a girmek gerekiyor.

Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uymak amacıyla 10 dakika araya sınav salonuna tek tek alındılar. 131 öğrenci, Temmuz sıcağında koordinasyon, kuvvet, hız, ritim testlerini hatasız ve en hızlı yaparak sıralamaya girmeye çalıştı.

Sınavda spor eğitim uzmanı, beden eğitimi öğretmenleri ve rehberlik/özel eğitim öğretmenlerinden oluşan 11 kişi görev yaptı. Sonuçlar, yapılacak değerlendirmeler sonucunda 13 Temmuzda açıklanacak. 13-17 Temmuz 2020 tarihlerinde kesin kayıtlar yapılacak. Boş kalan kontenjanlar için ise Eylül ve Ekim ayının son haftalarında sadece 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ek sınavlar yapılacak.