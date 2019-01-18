'Gelecek nesiller için mavide buluşalım projesi' hayata geçti. Proje sayesinde çocuklar, balık çeşitlerini, amatör balık avcılığı kurallarını, deniz canlılarını, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkilerini, sürdürülebilir su ürünleri avcılığını öğrenecek. Eğitim için hedef kitle 7-13 yaş aralığındaki örgün eğitime devam eden çocuklar olacak.

Projeye Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (Corendon Airlines), Belek Turizm Yatırımcılar Ortak Girişimi (BETUYAB),Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Akdeniz Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü(AKSAM) imza attı. Projenin hedefi çocuklara yapılacak sunumlar ile balık çeşitlerini, amatör balık avcılığı kurallarını, deniz canlılarını, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkileri ile sürdürülebilir su ürünleri avcılığı, doğa ve deniz sevgisi aşılamak, bu konularda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.