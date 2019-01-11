Gelen icranın kendisine ait olmadığına ailesini bile inandıramadı

Antalya'da satış elemanlığı yapan Mustafa Çay, yılbaşı öncesi daha önce kafe işletirken iş yaptığı dünyaca ünlü bir içecek firmasından isim benzerliği sebebiyle gelen icra dosyasıyla hayatının şokunu yaşadı. Durumu araştıran Çay, Ankara'da aynı isme sahip işletmecinin soğutucu alıp borcunun ödememesi sebebiyle isim benzerliği yüzünden 4 bin 299 lira icralık borçla karşı karşıya kaldığını tespit etti. Çay, "Ben olmadığımı defalarca anlattım, inanmadılar" dedi.

Antalya'da bir çocuk babası Mustafa Çay (38), 27 Nisan 2016 yılında kafe işletmeye başladı. Bir içecek firmasıyla daha önce çalışan ve kafesini 31 Mayıs 2017'de kapatan Çay, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalışmaya başladı. Yılın son günü ailesiyle birlikte evinde yılbaşı planları yapmaya başlayan Çay, 30 Aralık 2018 günü internet üzerinden girdiği e-Devlet'te şahsına ait icra olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. İcranın detaylarını inceleyen Çay, Ankara'da kendisiyle aynı ismi taşıyan bir işletme sahibinin soğutucu aldığı ve borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine 4 bin 299 liralık icranın olduğunu gördü. Olayı eşi, annesi ve babasıyla paylaşan talihsiz adam, ailesinin tepkisiyle karşılaştı. Yılbaşı zehir olan Çay, 2-3 gün sonra posta yoluyla İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğünden gelen icra ihbar makbuzunu görünce soluğu adliyede aldı.

"Ben olmadığımı defalarca anlattım, inanmadılar"

Ankara'da belirtilen adreste hiç bulunmadığını savunan Çay, icranın içeriğinde soğutucudan kaynaklanan bir borç olduğunu ve şirket yetkililerinin borca ilişkin kendisine sert tavır sergilediğini ileri sürdü. Çay, "Ankara'da hiçbir zaman ikamet etmedim ama kendileri alacaklarının olduğunu, evime icra getireceklerini ve maaşıma icra koyacaklarına kadar çok sert bir tavır sergilediler. Bu işin bana ait olmadığını onlara defalarca kez anlattım ama inanmadılar" dedi.

"Psikolojim bozuldu"

Ardından icra açan şirketin avukatları tarafından telefonla tekrar arandığını belirten Çay, "Kendilerinin çok büyük bir hata yaptıklarını, faturayı yanlış kişiye kestiklerini beyan ettiler. Özür diliyorlar ama bu yetmeyecek. Yaklaşık bir haftadır psikolojim bozuldu. Şu anda 4 bin 299 lira icra dosyası bulunuyor ve günlük faiz işletiliyor. Ellerinde benim kimlik numara ve vergi numaramı kullanarak kesmiş oldukları faturalar da var. Ben de itirazlarımı yapacağım" diye konuştu.

"Kendimi aklamak için buradayım"

"Dünyaca ünlü bir içecek firması böyle bir hatayı nasıl yapar" diyen Çay, e-Devlet'te borcunun halen gözüktüğünü ve bu olaydan ötürü ailesiyle sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, "Ben eşime, anneme ve babama karşı çok mahcup durumdayım. ‘Neden böyle bir icra geldi' diye soruyorlar. Kendimi aklamak için adliyeye geldim. Ben 30 Aralık 2018 tarihinde e-Devlet'e girdiğim zaman tesadüfen gördüm. O andan itibaren psikolojimiz bozuldu. Yılbaşı için planlarımız vardı, onları iptal ettik. Eşimin doğum günü de yılbaşındaydı, ona bir sürpriz yapacaktım ama suçlu duruma düştüm. Eşimle de tartışma yaşadık. Hem yılbaşına kötü giriş yaptık, hem de eşimin doğum gününü kutlayamadım" dedi.