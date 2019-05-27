Gelibolu'da Antalyaspor rüzgarı

Antalyaspor Triatlon Takımı, Uluslararası Gelibolu Triatlonu'nda madalya getirdi.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Uluslararası Gelibolu Triatlonu'nda başarılı sonuçlar aldı. Gelibolu'da yapılan şampiyona, sprint, olimpik ve orta mesafe olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirildi. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan sprint mesafede Pelin Pelis, bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan olimpik mesafede Bahadır Tama ve Saliha Tama yarıştı. Bin 900 metre yüzme 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan orta mesafede ise Nuri Acar ve Mehmet Zahit Pişirici yer aldı.

Olimpik ve sprint mesafe yarışında sporcular yoğun sıcaklıkla da mücadele etti. Talya Bitkisel Ürünler'in desteği ile yarışmaya katılan kırmızı beyazlı ekipten Bahadır Tama olimpik mesafede 2 saat 10 dakikalık süreyle genel klasman ve yaş grubunda altın madalyanın sahibi oldu. Antalyasporunkadın sporcularından Pelin Pelis ise sprint mesafe 1 saat 36 dakikalık sürede yarışı tamamlayarak, yaş grubunda gümüş madalya kazandı. Bisiklet etabını bitiren Nuri Acar ve Mehmet Zahit Pişirici 21 kilometrelik koşuyu tamamladıktan sonra yarışı tamamladılar. Bu zorlu ve uzun yarışı 5 saat 5 dakikada bitiren Acar genel klasmanda yedinci olurken yaş grubu klasmanında gümüş madalyanın sahibi oldu.