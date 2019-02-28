Antalya'da hayata geçirilen Gelin Kardeş Olalım Projesi'nin ilk kardeş buluşması gerçekleşti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen Gelin Kardeş Olalım Projesi'nin ilk kardeş buluşması gerçekleşti. Proje kapsamında Konyaaltı ilçesi ile kardeş ilçe olan Eskişehir'in Beylikova ilçesinden Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Uygun başkanlığındaki heyet aldıkları mantar yetiştiriciliği teorik eğitiminin ardından Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'i ve ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'i ziyaret etti.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve ekibi eşliğinde üç gün Antalya'da bulunacak olan heyete ilk gün kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında bilgiler verildi. İkinci gün ise ejder meyvesi üretimi yapılan sera ziyareti, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulaması, topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimi yapan sera ziyareti ve örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapan sera ziyaretleri ile devam edecek. Üçüncü günde de keçi yetiştiriciliği yapan küçükbaş işletme ziyareti gerçekleştirilecek.