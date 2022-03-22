İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Genç adam mezarlıkta ölü bulundu

Antalya’da bir şahıs mezarlıkta ölü bulundu.

Antalya'da bir şahıs mezarlıkta ölü bulundu.


Olay, Alanya ilçesi Alanya Belediye Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mezarlıktaki görevli personeller gölgelik demirlerine iple asılı halde bir kişinin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Orhan Ö. (31) olduğu tespit edildi. Orhan Ö.'nün Ankara'da yaşadığı, ailesinin Alanya'da ikamet ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.