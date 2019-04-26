Genç Akrepler deneyim kazandı

Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Gençlik Turnuvası sona erdi. İkinci sırada yer alan Antalyaspor U15 takımı, final biletini averajla kaçırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Gençlik Turnuvası sona erdi. Turnuvaya U15 kategorisinde katılan Antalyaspor, C Grubu ilk maçında Ukrayna'dan Shaktar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçında Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb'i 2-1, üçüncü ve son maçında ise Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Aynı puana sahip olduğu Shaktar Donetsk'in ardından ikinci sırada yer alan Antalyaspor U15 takımı, final biletini averajla kaçırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda gruplarını birinci sırada tamamlayan Trabzonspor ve Shaktar Donetsk'in final maçı oynadığı turnuvada, şampiyonluğu 4-0'lık skorla Ukrayna temsilcisi elde etti. Antalyaspor U15 takımı ise diğer grubun ikincisi Almanya'nın Stuttgart takımı ile üçüncülük maçına çıktı. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden genç futbolcular turnuvanın 4'üncüsü oldu. Organizasyonun 5'inciliğini, Çaykur Rizespor'u 8-1 yenen Altınordu, 7'nciliğini ise Dinamo Zagreb'i 4-2 yenen Bursaspor elde etti.