Genç Antalya Gönüllüleri Programı'nın eğitimleri başladı

5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde Gençlik Meclisi üyelerinin de katıldığı ilk buluşmanın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen eğitimde kısa bir gönüllü eğitiminin ardından Gönüllü gençlerle nasıl çalışma yapılacağı anlatıldı. Gençlerin fikir ve önerileri alınarak neler yapılacağı belirlenecek. Gençlerin gönüllü çalışmalarla dayanışma vurgusuna dikkat çekmeleri sağlanacak.

Gençlerin aktif olarak belediye çalışmaları içerisinde yer almasını ve kendi projelerini üretmelerini destekleyen gönüllü programı kapsamında Gençlik Meclisi ile de işbirliği yapılacak. Gönüllü programına ilçelerden başvuran gençlerle birlikte ilçelerde de çalışmalar yürütülecek.